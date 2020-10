Deputado Felipe Orro solicita abertura do Curso de Formação de Sargentos dos Bombeiros em MS

O deputado estadual Felipe Orro intercede ao governo do Estado para que seja aberto novo Curso de Formação de Sargentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), com instruções teóricas, práticas e atividades de adaptação ao curso. A indicação atende 84 representantes da turma de cabos do CBMMS. “Durante viagem a Corumbá, recebemos esta solicitação de bombeiros que atuavam naquele momento, no combate aos focos de incêndio no Pantanal, margeando as duas faixas da BR-262. Acredito no comprometimento do governo com a progressão funcional do efetivo dos bombeiros”, afirma Felipe.





O deputado pediu apoio dos demais parlamentares para a aprovação da indicação na Assembleia Legislativa em benefício da corporação, bastante requisitada nos últimos meses em função das queimadas na região pantaneira.





“É de suma importância que os bombeiros militares de Mato Grosso do Sul sejam valorizados, diante do importante serviço que prestam à sociedade, conservando o meio ambiente e defendendo os cidadãos em situação de emergência, sobretudo, ajudando a salvar um de nossos grandes patrimônios naturais que é o Pantanal”, apontou o deputado.





O currículo do curso possui matérias na área de Conhecimentos Jurídicos, Desenvolvimento Pessoal, Atividades afins ao serviço Bombeiro Militar, Missão do Bombeiro Militar e área específica para os Condutores Operadores de Viatura. O Curso de Formação estimula em sua prática conhecimentos gerais, habilidades e competências necessárias para a graduação dos novos sargentos. Os alunos aprendem também, técnicas de como agir com persistência, determinação, comprometimento, trabalho em equipe, empatia, manejo de estresse, coragem, perseverança, discernimento, proatividade, entre outras.





A solicitação de abertura para o Novo Curso de Formação de Sargento foi encaminhada ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja, com cópias ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel e ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.





ASSECOM