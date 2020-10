Deputado Evander Vendramini solicita à empresa de energia manutenção das redes em assentamentos de Corumbá

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) solicitou à concessionária de energia de Mato Grosso do Sul, Energisa, serviços de melhoria e manutenção das redes de energia nos assentamentos Tamarineiro I e II, Taquaral e Paiolzinho, pertencentes a Corumbá. A indicação foi apresentada hoje, 20, durante a sessão remota da Casa de Leis.





Evander é membro da Comissão Permanente de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, cuja função é fiscalizar a qualidade dos serviços públicos prestados em Mato Grosso do Sul.





Na indicação do parlamentar consta pedido de substituição dos postes de eucalipto por postes de concreto, em razão da maior durabilidade das linhas de transmissão e das redes de distribuição de energia elétrica e pelo impacto direto na qualidade do serviço prestado pela concessionária. O deputado informa que os postes atuais, por sua natureza, estão deteriorados devido à ação de agentes físicos, químicos e biológicos.





Outra solicitação constante do documento é a manutenção e limpeza, com inspeção vegetal, dos locais por onde a rede de distribuição passa, conforme previsto no Plano Anual de Inspeção da Área de Manutenção, definido pelo Sistema para Otimização da Manutenção de Ativos (Soma), elaborado pela própria concessionária.





O parlamentar solicitou ainda a limpeza da faixa de servidão, que se trata da área em que a vegetação é aparada para evitar aproximações perigosas dos cabos condutores que possam comprometer a confiabilidade do sistema elétrico. A manutenção dessa faixa assegura o bom desempenho das linhas e redes, evitando desligamento por conta do crescimento da vegetação e até mesmo a ocorrência de incêndio. A manutenção da faixa visa ainda facilitar os serviços de inspeção e correção de anomalias na rede elétrica.





“A atual condição dessas áreas coloca os usuários do sistema e funcionários da empresa de energia em perigo, porque hoje o cabeamento dos fios de alta e de baixa tensão estão cobertos pelo mato. Manter essa área limpa é de responsabilidade da concessionária e precisa ser verificada rotineiramente, pois, como prestadora de serviços públicos, a Energisa tem o dever de zelar pela segurança de seus usuários e da população em geral”, argumentou o parlamentar.





Por: Adriana Viana