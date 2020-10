Deputado Evander Vendramini quer novos conjuntos habitacionais em Corumbá para população de baixa renda

Durante a sessão legislativa desta quarta-feira, 21, o deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) encaminhou indicação em que solicita ao Governo do Estado e à Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) em que solicita a execução de programas habitacionais para população de baixa renda em Corumbá. O documento foi enviado também à Superintendência da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul.





O parlamentar requereu estudos técnico-econômicos para habitação, infraestrutura, saneamento, bem como para crédito familiar e inclusão em programas sociais. “Hoje temos cerca de 600 famílias corumbaenses vivendo em condições extremas, algumas em barracas ou outras ocupações degradantes nas imediações de Corumbá. É dever do Estado garantir o direito a uma vida de qualidade e oferecer moradia digna a essas pessoas”, argumentou Evander.





Em sua justificativa, o deputado aponta que em 2020 a Caixa divulgou ter atingido números recordes em crédito habitacional, chegando a anunciar corte de juros de financiamentos, além de outras medidas para estimular o setor habitacional e ajudar a amenizar o impacto que a pandemia gerou na capacidade de pagamento das pessoas físicas.





Para Evander, as informações divulgadas pelo Governo Federal, como a diminuição da taxa de juros e uma maior carta de crédito, possibilitam que o Governo de Mato Grosso do Sul viabilize, em parceria com a Caixa, novos programas habitacionais que beneficiariam essas famílias de Corumbá.





Outra solicitação do parlamentar é a ida de servidores da Agehab a Corumbá para realizar o cadastramento dessas famílias, com objetivo de fazer triagem e quantificar quais serão beneficiadas com o programa habitacional.





“Em épocas anteriores, o Governo do Estado e a Caixa Econômica realizaram entregas de casas em Corumbá. Entretanto, acredito que podemos fazer mais por essas famílias carentes. Se o Governo Estadual, a Prefeitura e a Caixa realizarem parcerias, tenho certeza de que conseguiremos atender a mais essa demanda”, ressaltou o deputado progressista.

Por: Adriana Viana