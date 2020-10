COSTA RICA| Caixa Econômica Federal: um sonho desde 2013

“Esse projeto, esse sonho da agência em Costa Rica é algo que está sendo pleiteado a muito tempo”, afirma superintendente da CEF

Com objetivo de facilitar a vida de centenas de cidadãos que têm que se deslocar para cidades vizinhas, para resolver diversos problemas relacionados aos serviços oferecidos pela CEF - Caixa Econômica Federal – o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, desde que assumiu seu terceiro mandato em 2013, e lideranças políticas de Costa Rica – MS, estiveram inúmeras vezes na Superintendência da Caixa em Campo Grande – MS e Brasília – DF para lutar por uma agência da estatal para o munícipio.





Foram inúmeras reuniões, diversos ofícios, mas, conforme a própria entrevista concedida em 12 de dezembro de 2019, pelo superintendente da CEF – Caixa Econômica Federal - Evandro Narciso Lima, onde esclareceu que desde 2014 a instituição bancaria não faz ampliação de rede. Confira ao lado e no rodapé da matéria os documentos enviados e recebidos pelo prefeito Waldeli.





“Em relação a agência da CEF em Costa Rica, o Governo Federal nos solicitou a prioridade em Mato Grosso do Sul e a nossa superintendência encaminhou Costa Rica sendo a principal cidade para receber uma agência em 2020”, destacou o superintendente Evandro Lima ao complementar: “esse projeto, esse sonho da agência em Costa Rica é algo que está sendo pleiteado a muito tempo”, afirmou na época.





“Nós temos uma única prioridade na ampliação da rede da Caixa, no Mato Grosso do Sul, em 2020. Eu posso dizer para vocês que todos os indicadores apontam para a viabilidade da implantação de uma agência em Costa Rica. O que nós estamos de fato é aguardando uma possibilidade de ampliação da nossa rede em Mato Grosso do Sul, se isso acontecer, se nós tivermos autorização para abrir uma unidade, será aqui no Município de Costa Rica”, garantiu Evandro que teve sua entrevista postada no Instagram de Waldeli em 17 de dezembro de 2019. Clique Aqui e assista a entrevista completa.





Retrospectiva





2013: No dia 13 de março de 2013, o gerente geral da CEF de Chapadão do Sul – MS, Jorge Luiz Ribeiro Junior, esteve visitando Costa Rica, ocasião que fez questão de ir ao gabinete do prefeito Waldeli para colocar a Caixa a disposição de tudo que a nova administração precisar.





Já nos primeiros dias de gestão, Waldeli aproveitou a oportunidade para reiterar junto ao gerente da CEF Jorge Luiz o apoio no sentido de trazer a CEF para Costa Rica. “Já formalizamos o pedido ao superintende da CEF, mas não custa conquistar o apoio dos amigos vizinhos nessa jornada”, declarou o prefeito.





2014: Em 26 de maio de 2014, Waldeli recebeu em seu gabinete a visita do novo gerente geral da agência de Chapadão, Otávio Augusto F. Delgado. Ocasião que novamente, o prefeito de Costa Rica reforçou o pedido de apoio para trazer uma agência para o município.





No dia 19 de setembro de 2014, Waldeli e o vereador Lucas Gerolomo, na época presidente da Casa de Leis, foram até a Capital e participaram de uma reunião com o gerente regional da CEF - Caixa Econômica Federal – Marcio Nunes Fonseca, e com o assistente regional, Carlos Alberto Portary, para novamente tentar garantir a construção da agência em Costa Rica.





2015: Em junho de 2015, Waldeli lamentou a transferência do amigo e Superintendente Regional da CEF, Paulo Antunes, mas também o agradeceu os anos dois anos de parcerias firmadas com o município, e por ter caminhado junto com ele na luta para trazer uma agência da Caixa para Costa Rica.





2016: Em 06 de abril de 2016, Waldeli recebeu a visita de cortesia do novo gerente geral da CEF de Chapadão, Percio Ramão Sant’ana e do gerente de pessoa jurídica Gualter Batista da Silva. Durante o encontro, o prefeito novamente pediu o apoio do representante legal da estatal para endossar o pedido de uma agência em Costa Rica junto aos seus líderes.





2018: Já em 2018, Waldeli buscou uma nova estratégia para tentar trazer a agência para Costa Rica. No dia 24 de abril daquele ano, o prefeito, acompanhado do senador Waldemir Moka, estive participando de uma importante reunião na sede da CEF, em Brasília.





“Estivemos reunidos com o diretor Executivo de Clientes e Canais, Júlio César Volpp Sierra, onde entregamos um ofício solicitando a abertura de uma agência em nossa cidade”, relatou Waldeli que estava acompanhado dos vereadores Claudomiro Martins Rosa, Lucas Lázaro Gerolomo, Rayner Moraes Santos, Averaldo Barbosa da Costa, Jovenaldo Francisco dos Santos, Ailton Martins de Amorim e Artur Delgado Baird.





Em junho de 2018, Waldeli voltou a cumprir agenda em Brasília, onde esteve na Sudeco, FNDE e CEF. “Estive na Caixa Econômica Federal de Brasília, em mais uma audiência para buscar informações sobre o andamento da instalação de uma agência em Costa Rica. Seguimos firmes e confiantes”, afirmou o prefeito em uma postagem na rede social.





2019: Dia 31 de janeiro de 2019, Waldeli recebeu em Costa Rica o superintendente da CEF de MS, Paulo César Neves de Matos, e o novo gerente da agência de Chapadão Thiago Mariano Pompeu. "Dessa vez contei com o reforço do deputado Estadual João Henrique para reforçar o pedido da agência para nossa cidade", contou o prefeito que participou da reunião acompanhado dos vereadores Jovenaldo dos Santos; Claudomiro Cocó, Ailton Amorim; Dr. Maia; Lucas, Roni Cota; Rosângela Marçal e Waldomiro Bocalan (Biri). E ainda, do médico bioquímico do SAAE, Leandro Bortolazzi.





No dia 18 de setembro de 2019, Waldeli cumpriu agenda em Campo Grande, e entregou novamente ao superintendente da CEF, Evandro Narciso, um ofício solicitando a instalação de uma agência em Costa Rica, uma demanda antiga que a classe política luta há vários anos.





“Somos sabedores que nos cinco anos anteriores a Caixa Econômica não viabilizou a instalação de novas agências pelo País, inclusive, fechou agências nas cidades”, lembrou Waldeli.