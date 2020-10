CORUMBÁ| Irmão do prefeito, secretário e assessor estão entre alvos da Polícia Federal

Márcio Iunes, irmão de Marcelo Iunes, é suspeito de atuar como operador do esquema de fraudes em licitações e desvio de dinheiro

Equipe da PF foi à casa de Márcio Iunes, irmão do prefeito Marcelo Iunes ©DR

Márcio Iunes, o irmão do prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes (PSDB), é um dos alvos da Operação Offset, deflagrada pela PF (Polícia Federal) na manhã desta terça-feira (6). O Campo Grande News apurou ainda que policiais federais também foram às casas do secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Pública, Ricardo Campos Ametlla, e do ex-secretário municipal de Segurança Pública, Edson Panes de Oliveira Filhos, que hoje tem cargo de assessoria especial na prefeitura.





Márcio é suspeito de trabalhar como o operador do esquema de fraudes em licitações e desvio de dinheiro público envolvendo empresas de Campo Grande.





A operação está nas ruas de Corumbá e da Capital para cumprir, ao todo, 12 mandados de busca e apreensão. Além dos endereços ligados aos três alvos citados, policiais federais também estão na sede da prefeitura da cidade do interior.





Segundo a Polícia Federal, o nome da operação faz alusão à conhecida técnica de impressão, o principal área de atividade econômica registrado no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) de uma das empresas investigadas.





“Destaca-se que a empresa possui registrados ainda outros ramos de atuação completamente diversos da atividade principal, numa clara tentativa de facilitar a participação em diferentes processos licitatórios, mesmo sem deter outras capacidades necessárias”, afirma a PF em nota.





