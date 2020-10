Corretor é preso após estuprar jovem em festa de aniversário em chácara

Disse que estava bêbado e que tinha usado ecstasy afirmando não se lembrar de nada

©DIVULGAÇÃO Um corretor de 35 anos foi preso neste domingo (4), em Campo Grande após estuprar uma jovem de 25 anos, em uma festa de aniversário em uma chácara em Terenos, a 28 quilômetros da Capital. Ele passa por audiência de custódia nesta segunda-feira (5).





A jovem contou que havia ido à festa com algumas amigas e um ‘ficante’, sendo que no local haviam vários quartos para os convidados mais próximos pudessem dormir na chácara. Ela contou que havia bebido demais e que durante a madrugada de domingo (4) acabou indo para um dos quartos junto do seu ‘ficante’, onde mantiveram relações sexuais.





Depois o rapaz a teria convidado para voltar a festa, mas ele disse que iria dormir. Momentos depois, a vítima acordou com um estranho em cima dela mantendo relações sexuais com ela. Assustada, ela pediu para que o homem saísse de cima dela. Em seguida, ela correu para procurar ajuda e encontrou um amigo que chamou outras pessoas que estavam na festa para bater no autor.





O autor conseguiu sair do local com ajuda de amigos dele. A vítima conseguiu o telefone e endereço do autor que foi repassado para a polícia. O corretor acabou preso em sua casa, no Jardim Autonomista, e negou que tenha estuprado a jovem afirmando que não se lembrava de nada.





Ele contou que estava na festa onde conheceu a jovem, e que ela não estava acompanhada sendo que durante a madrugada havia convidado a vítima para ir até o seu quarto e lá trocaram carícias. Ele ainda disse que havia bebido muito e também usado ecstasy. O caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).