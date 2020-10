Com covid-19, deputado Onevan de Matos volta a ser internado por problemas respiratórios

Onevan está recebendo ventilação mecânica, mas seu quadro clínico é considerado estável

Em tratamento da covid-19 o deputado estadual e candidato a prefeito em Naviraí, Onevan de Matos (PSDB) voltou a ser internado no Hospital da Unimed, em Campo Grande.





Onevan estava se recuperando em casa da doença, depois de ficar dois dias internado, no mês passado, mas apresentou febre na última quarta-feira (30). Ele só foi internado nesta sexta-feira (02), com problemas respiratórios e na manhã deste sábado (03) o quadro clínico do candidato se agravou.





Desde então ele está recebendo ventilação mecânica no procedimento conhecido como oxigenoterapia, para manter a oxigenação do sangue e não sobrecarregar o pulmão.





Conforme a sua assessoria de imprensa o quadro clínico do parlamentar é estável, mas inspira cuidados.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS