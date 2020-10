Chuva só volta a Mato Grosso do Sul depois do dia 12, diz meteorologia

A esperada chuva pode chegar a partir do próximo dia 12 em Mato Grosso do Sul de acordo com o meteorologista Natálio Abraão Filho. Segundo o meteorologista, está confirmada a chegada de áreas de instabilidade a partir do sul do estado.





A chuva virá com trovoadas isoladas, rajadas de ventos e uma leve queda na temperatura. Ainda de acordo com o meteorologista, todas as regiões serão contempladas alternadamente pois não será chuva em todo estado de uma só vez. Porém, mesmo com a chuva prevista até o dia 16, ainda segundo o meteorologista, o calor vai permanecer elevado até começo de novembro.





Além dos incêndios no Pantanal, a estiagem, altas temperaturas revelam banco de areia, acúmulo de lixo, morte da fauna e uma seca visivelmente pior que a registrada há 1 ano na Lagoa Itatiaia em Campo Grande. Outro local afetado é a Cachoeira do Rio do Peixe, localizada em Rio Negro, que secou.





Neste sábado (03), Incêndio em Porto Esperança ameaça comunidade no distrito de Porto Esperança em Corumbá, cidade a 428 quilômetros de Campo Grande. Na noite deste sábado (03), o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e Paraná deslocou para o distrito e Porto Esperança, distante 180km de Corumbá, onde um incêndio em vegetação havia entrado em propriedades rurais e também chegado muito próximo às residências.





Por: Diego Alves