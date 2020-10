CHAPADÃO DO SUL| Município comemora 33 anos de emancipação política

Município localizado na divisa com Estado de Goiás celebra sua emancipação político administrativa

Monumento de avião na cidade, em homenagem a carreira como aviador do fundador ©Canal Rural

O interior está em festa. Chapadão do Sul, município localizado a 321 km de Campo Grande, comemora o aniversário de 33 anos de emancipação. Colonizada por habitantes do sul do Brasil, é um dos diversos polos do agronegócio no estado, com a maioria de sua população envolvida direta ou indiretamente com os negócios da lavoura.





Chapadão, recentemente, passa pelo luto da perda de seu fundador, Júlio Alves Martins, que faleceu em julho deste ano. Aviador, a cidade fundada por Martins tem aeroplanos como alguns de seus monumentos.





Em decorrência do novo coronavírus, não acontecerão este ano as costumeiras celebrações de aniversário para a população.

Igreja Matriz de Chapadão do Sul ©REPRODUÇÃO









Por Giovana Martini