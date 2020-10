CHAPADÃO DO SUL| Mulher de 57 anos é a 14ª morte por coronavírus no município

Vítima estava internada no Hospital Municipal de Chapadão do Sul. Imagem: Divulgação, Prefeitura de Chapadão





O município de Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande, registrou a 14ª morte pelo novo coronavírus da paciente Zenilda Rocha de Oliveira, 57 anos. A cidade registra até o momento, 923 infectados e 816 curados da doença, conforme último boletim divulgado nesta segunda-feira (05).





Zenilda tinha diabetes e doença cardiovascular crônica. De acordo com a Secretaria de Saúde, os sintomas começaram no dia 24 de setembro. Ela foi internada no Hospital Municipal de Chapadão do Sul no dia 27, e o resultado de exame confirmando a doença saiu no dia 29.





A paciente ficou internada em leito clínico até 3 de outubro, quando, com piora significativa do quadro, foi encaminhada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e, no dia seguinte, foi solicitada vaga no Hospital Regional de Campo Grande. Por volta das 22h do domingo (4) a paciente seguiu para a Capital, porém, ao chegar no HRMS, não resistiu e morreu durante a madrugada.





Conforme dados do último boletim, Chapadão do Sul tem 923 casos confirmados da doença. Destes, 816 já estão curados, 93 encontram-se em tratamento e 14 morreram. Outras 30 pessoas aguardam resultados de exames do Lacen/MS (Laboratório Central Mato Grosso do Sul), e 2.256 casos foram descartados.





Dos pacientes em tratamento, 08 encontram-se internados, sendo que 02 estão no Hospital Regional de Campo Grande, sendo 1 em Leito Clinico e 1 em Leito de UTI. No Hospital Municipal de Chapadão do Sul, estão internados 6 pacientes – 04 em Leito Clinico e 02 na UTI