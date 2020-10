CASSILÃNDIA| Com R$ 3 milhões, Governo Presente revitaliza 35 quilômetros de asfalto

A parceria do Governo de Mato Grosso do Sul com a Prefeitura de Cassilândia tem rendido bons frutos para a população. O mais recente deles é na área de infraestrutura. Com recursos do Fundersul, na casa dos R$ 3 milhões, o Estado executa obras de recapeamento em diversas ruas da cidade. São pelo menos 35 quilômetros de asfalto novo.

Estão em reconstrução por meio da parceria partes das ruas Teotônio Réis da Costa, Pedro Pereira de Almeida, Sebastião Leal, Joaquim Balduíno de Souza, Amim José, João Vieira Gonçalves, Francisco Barbosa Sandoval e Antônio de Freitas Pedrosa.





As obras fazem parte do programa Governo Presente, lançado em março deste ano. “Agimos com responsabilidade, diminuindo o tamanho da máquina pública, reduzindo os gastos com o próprio governo para investir no bem-estar da população, fizemos as reformas e enfrentamos crises sem deixar de honrar nossos compromissos. Isso nos permitiu manter os investimentos nas obras prioritárias e lançar o Governo Presente, que até o fim de 2022 vai injetar mais R$ 4,2 bilhões nos municípios”, explicou o governador Reinaldo Azambuja .



Em Cassilândia, a revitalização das diversas ruas teve início em maio - dois meses depois do lançamento do programa. A escolha das vias que passam pelo processo de revitalização foi feita em conjunto pelo prefeito Jair Boni com os vereadores e o governador Reinaldo Azambuja, baseada nos pedidos da população.



Segundo medição de setembro da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), as obras seguem cronograma estabelecido em contrato e estão 25,46% concluídas. A expectativa é de que elas terminem em maio de 2021. Até lá, novo empreendimento deve ser lançado para a cidade. Isso porque está no planejamento do Estado a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Cedro, na Avenida Hesméria Augusta.



Outros investimentos



Desde que assumiu o comando do Governo do Estado em 2015, Reinaldo Azambuja destinou cerca de R$ 32 milhões em investimentos para Cassilândia em todas as áreas de atuação. Entre as ações, estão a instalação da rodovia municipal das Sete Placas, entre Cassilândia e Chapadão do Sul, que recebeu R$ 2,4 milhões de investimentos e foi entregue em março de 2019.