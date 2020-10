Carro bate em capivara, capota várias vezes e duas pessoas morrem em MS

Vítimas seriam do interior de São Paulo e voltavam para a casa

Veículo ficou completamente destruído ©Luiz Gustavo/Jornal da Nova

Um homem e uma mulher ainda não identificados morreram em acidente de trânsito ocorrido na madrugada deste domingo (18) na rodovia BR-267, na região do distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, a 297 quilômetros de Campo Grande. Uma jovem de 22 anos, que seria namorada do motorista, foi socorrida em estado grave.





Conforme informações do Jornal da Nova, as vítimas seriam da região de Presidente Prudente (SP) e seguiam de Dourados para a casa em um automóvel GM Cruze. Durante o trajeto, o motorista colidiu com uma capivara que atravessava a pista, perdeu o controle da direção e capotou várias vezes, por volta das 3 horas.





Por conta da escuridão, testemunhas se deram conta do acidente somente cerca de 1 hora e meia depois, quando acionaram o Corpo de Bombeiros e a polícia. No local, o homem e a mulher estavam mortos, presos às ferragens. A jovem foi encaminhada ao Hospital Regional de Nova Andradina. A Polícia Civil investiga o caso.