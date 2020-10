Carreta da Justiça volta em novembro, mas só para atendimento agendado

Primeira cidade a receber projeto, que parou por causa da pandemia, será Antônio João

Carreta da Justiça, unidade móvel do Judiciário que volta a atender em novembro

Vão ser retomadas em novembro as atividades da Carreta da Justiça, unidade móvel que leva serviços do Judiciário de Mato Grosso do Sul até a população e estava parada por causa da pandemia de covid-19. Para ter acesso, porém, será preciso agendar, diferente do funcionamento normal, que é por demanda espontânea.





O calendário foi programado para novembro e dezembro. Nos dias 5 e 6 do próximo mês, , o atendimento será em Antônio João, cidade de 8 mil habitantes a 279 km de Campo Grande, na região de fronteira com o Paraguai.





A seguir, os habitantes de Caracol receberão os serviços, nos dias 16 e 17. Em 19 e 20 de novembro será a vez de Laguna Carapã. No dia 30 de novembro e 1º de dezembro, o trabalho será em Jateí, seguida de Vicentina nos dias 3 e 4. Após, Bodoquena receberá os atendimentos nos dias 9 e 10. Para terminar o ano, nos dias 14 e 15, a Carreta da Justiça estará em Guia Lopes da Laguna.





O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) explicou que em razão das medidas de biossegurança, a equipe que trabalha na Carreta da Justiça só fará atendimentos agendados.





Quem procurar a unidade móvel não podem estar com sintomas de gripe ou resfriados. O uso correto de máscara é obrigatório. Haverá teste de temperatura corporal e assepsia das mãos.





A Carreta da Justiça tem competência para atuar em processos cíveis, criminais e dos juizados especiais das comarcas ainda não efetivamente instaladas e que a escolha dos municípios e localidades a serem atendidas observa critérios técnicos e conveniência do Poder Judiciário”, explica o Tribunal.





Parte do projeto “Judiciário em Movimento”, a unidade móvel existe desde 2016. São 44 metros quadrados, onde há gabinete do juiz, sala para promotor, defensor público, sanitário, uma pequena copa e a varanda na frente para recepção das pessoa.





Serviço





Os atendimentos devem ser necessariamente pré-agendados pelos telefones (67) 3317-8648 e (67) 98462-8249, ou ainda pelo e-mail jitms@tjms.jus.br.









