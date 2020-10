CAPITAL| Temporal tem granizo e ventos de 44 km/h que provocam estragos na Cidade

Moradora do Monte Castelo com as mãos cheias de granizo

Depois da chuva leve que caiu sobre Campo Grande na terça-feira (6), ventos fortes anteciparam temporal, com direito a granizo, na tarde desta quarta-feira (7). Vídeos gravados na região do Jardim Seminário mostram pedras de gelo em residência na Rua Cardeal Arco Verde.





Mas leitores indicam que o mesmo ocorreu em vários bairros, com relatos do Estrela do Sul, Vila Nasser, Jardim dos Estados e Carandá Bosque. inclusive, com queda de árvore na Mato Grosso e tapumes que voaram na Afonso Pena, no cruzamento com a Ceará.





A estação automática controlada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica ventos de 44 Km/h, hoje à tarde, em Campo Grande.





A chuva forte também atinge bairros como Taveirópolis, Coronel Antonino, Monte Castelo e Centro. A situação foi gravada por leitores em diferentes regiões.





O vento forte, inclusive, já provocou estragos na estrutura de um condomínio na Rua Cardeal Arco Verde, no Seminário. Placas ficaram danificadas.





O temporal pega de surpresa até mesmo os meteorologistas. A previsão, no início da semana, era de chuva forte, em Mato Grosso do Sul, apenas para o próximo fim de semana. A chuva forte, desta tarde, também veio acompanhada de trovoadas.

Placa de alumínio no meio da Avenida Afonso Pena, durante temporal de hoje a tarde ©DR









