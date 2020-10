CAPITAL| Temporal derruba árvores sobre carros e bloqueia ruas de Campo Grande

Pelo menos quatro quedas foram registradas, nesta tarde; ventos chegaram a 49 km/h

Carro foi atingido por árvore de grande porte que caiu na Rua Frederico Korndorfer, no Jardim dos Estados ©DR

Pelo menos quatro árvores caíram com a força dos ventos durante temporal que atingiu Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (7). Uma delas, de grande porte, atingiu dois veículos estacionados na Rua Frederico Korndorfer, no Bairro Jardim dos Estados. Outra, de pequeno porte, caiu na Avenida Mato Grosso.





No primeiro caso, um dos carros atingidos, modelo Renault Clio, pertence à vendedora Keniellen Alencar. Segundo ela, a chuva na região não durou muito tempo, mas a força do vento acabou provocando o estrago.





“Foi questão de 3 minutos mais ou menos. Começou a ventar, daí começou a chover e, em seguida, caiu a árvore”, conta. Segundo ela, logo após o veículo ser atingido, o tempo voltou a abrir na região.





Com o impacto da queda, as duas rodas traseiras afundaram, assim como o teto. O outro carro atingido, modelo Celta, ficou com o para-brisas danificado.

Árvore caiu na Rua Felipe Camarão, no Bairro Vilas Boas, bloqueando trânsito, na região

Conforme o meteorologista Natálio Abrahão, da Uniderp, a chuva desta tarde registrou 12,8 mm e ventos de 49 km/h.









Na Avenida Mato Grosso, árvore de pequeno porte caiu no canteiro e ocupou uma das pistas. Ela foi retirada por pessoas que trabalham e outras que passavam na região.





Já na rua Felipe Camarão, próximo a Avenida Três Barras, na Vilas Boas, árvore bloqueio por completo a via. Equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas na Rua Uruguaiana, no Bairro Coronel Antonino, onde uma árvore caiu em frente ao presídio feminino e atingiu três carros.





Até o momento, não há balanço por parte dos Bombeiros de quantas ocorrências foram registradas devido ao temporal desta tarde.

Árvore de pequeno porte caída no canteiro da Avenida Mato Grosso ©DR









