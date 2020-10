CAPITAL| Árvore de grande porte cai e atinge carro que passava na Ernesto Geisel

Condutor de veículo Gol saiu de serviço no Aero Rancho e seguia para sua casa no Nova Lima quando árvore caiu

Carro ficou embaixo da galhada da árvore ©Johnny Miguel Menezes

O temporal que atingiu Campo Grande nesta quarta-feira (14) não deu trégua nem para quem estava voltando do trabalho. Com a intensidade dos ventos, uma árvore de grande porte caiu e atingiu um veículo Gol na Avenida Ernesto Geisel, quase esquina com a Manoel da Costa Lima.





No momento em que a árvore, que fica nos fundos do Ceinf (Centro de Educação Infantil) Antônio Rustiano Fernandes, Johhny Miguel Menezes, 29 anos, Calheiro, estava voltando de um serviço no bairro Aero Rancho e seguia para sua casa no Nova Lima.





“Eu tinha acabado de ligar para minha esposa dizendo que estava com medo de voltar na chuva porque o trânsito fica caótico e a ventania tava muito forte. Quando passei a árvore caiu, não estava nem estacionado, foi muito rápido”, disse.

Corpo de Bombeiros realiza o corte da árvore ©Kisiê Ainoã

Johnny conseguiu acionar o freio quando viu a árvore caindo, evitando um prejuízo ainda maior. “Minha sorte é que consegui frear por isso só os falhos médios atingiram o carro, os maiores ficaram mais para frente. Mas ainda assim a parte da frente ficou toda quebrada. Até o pneu estourou”, contou.





“Estava arrumando a casa das pessoas para não se prejudicarem com a chuva e ela acabou me prejudicando”, completou Johnny.





Equipe do Corpo de Bombeiros realiza o corte da árvore.





Por Ana Paula Chuva e Aletheya Alves





***