CAPITAL| Águas Guariroba realiza manutenção emergencial em sistema de abastecimento na região do Paulo Coelho Machado

A Águas Guariroba realiza desde a manhã desta quinta-feira (08/10) uma manutenção emergencial no sistema de abastecimento do poço da região do Paulo Coelho Machado, que também contribui no abastecimento das regiões do Dom Antonio, Moreninhas e região do Paulo Coelho. A manutenção é devido a substituição de uma bomba hidráulica que compõe o sistema operacional da captação subterrânea.





Técnicos da empresa já estão trabalhando na recuperação dos equipamentos para a retomada do fornecimento de água. Durante a manutenção, os bairros citados poderão ter oscilações no abastecimento de água. A previsão é que a retomada do fornecimento ocorra de forma gradativa no prazo de 72 horas.





A Águas Guariroba pede a compreensão da população e reforça as orientações sobre o consumo consciente, utilizando as reservas de caixas d’água somente para atividades essenciais.





A equipe de atendimento da concessionária está à disposição no telefone 0800 642 0115 (24h) ou pelo WhatsApp 67 9 9123-0008 (segunda a sexta, das 7h às 22h. A empresa tem ainda o aplicativo Águas App, disponível para download nos sistemas Android e iOS.





Fonte: Assecom