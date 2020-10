Campanha de Multivacinação começa nesta segunda-feira; saiba quais vacinas estão disponíveis

Em Campo Grande, a vacinação está disponível em todas as 71 unidades de saúde

A Campanha de Multivacinação começa nesta segunda-feira (5) e tem como público-alvo crianças e adolescentes em Mato Grosso do Sul. A campanha é uma oportunidade para atualizar a caderneta de vacinação e, de acordo com a SES (Secretaria de Estado de Saúde), a meta é vacinar 160 mil crianças no estado. Em Campo Grande, a vacinação está disponível em todas as 71 unidades de saúde.