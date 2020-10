CAMAPUÃ| Até agora apenas Manoel Nery teve candidatura deferida no Município

Faltando pouco mais de 20 dias para que a população vá às urnas escolher seus candidatos à prefeito e vereador, em Camapuã apenas Manoel Nery (DEM) teve sua candidatura deferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o momento.





Os outros três nomes que registraram candidaturas aguardam decisões da justiça eleitoral e caso elas sejam negativas, eles deverão deixar a disputa.





O mesmo acontece com os candidatos a vereador. Somente os que integram o DEM e o MDB tiveram suas candidaturas deferidas .





São eles: Lellis Ferreira, Ronnie Sandro, Dr. José Dias, Altemar Cabeleireiro, Dr. Roberto Suassuna, Professor Kalid, Braz Lima, Pimentel, Geovane Cabeleireiro, Cida Ramos, Bruna Rodrigues, Rose Dias e Elma Lemos pelo MDB e pelo DEM Pedrinho Cabelereiro, Nilcilei Dog, Girsel da Viola, Roberto Canzilo, Hélio Policial, Jorge Carvalho, João Bizorro, Fátima Malaquias, Ana Paula Graeff, Cleide Rezende e Neura Klein.





As eleições municipais está marcado para o próximo dia 15 de novembro, com horários especiais de votação devido à pandemia do COVID-19.





Além de ampliar o horário de votação, que este ano será das 7h às 17h (horário local), o TSE também reservou o período das 7h às 10 como horário de votação preferencialmente para pessoas acima de 60 anos, que estão no grupo de risco. Os outros eleitores devem votar entre as 10h e as 17h.





Será cobrado uso de máscara, distanciamento nas filas de votação e caneta para uso individual. Os objetos devem ser levados pelos eleitores para evitar qualquer tipo de contato com os mesários.





ASSECOM