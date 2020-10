Calendário de licenciamento anual chega ao fim e 41,2% da frota do Estado ainda precisa ser licenciada

O calendário de licenciamento chegou ao fim. Atualmente, o Estado possui uma frota de 1,6 milhão de veículos. Destes, 976.050 estão com o documento em dia, ou seja, 41,2% ainda precisam ser licenciados. Em julho deste ano, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) modernizou o seu serviço e possibilitou a opção de imprimir o documento em casa a fim de diminuir o atendimento presencial nas agências, uma vez que é possível realizar o serviço em qualquer lugar.





Durante o mês de outubro, 169.495 proprietários de automóveis e motocicletas com placa final 0 terão até o dia 31 para licenciar o seu veículo.





Na última terça-feira (29), a autarquia lançou mais uma novidade para os clientes: a atualização do aplicativo Detran Mobile. Com a atualização, já é possível emitir a guia e baixar o documento por meio do aplicativo, facilitando ainda mais a vida dos clientes.





“Além dos serviços relacionados a veículo, a atualização trouxe outros cinquenta serviços para os nossos clientes. Modernização, segurança e praticidade é o que temos almejados para o Detran”, frisa o diretor-presidente, Rudel Trindade.





Os contribuintes que estão com os seus endereços atualizados e optarem por pagar as guias que recebem em casa, automaticamente o seu documento será enviado pelos correios. Aqueles que retirarem a guia de pagamento pela internet, podem escolher por imprimir o novo modelo de licenciamento em casa, receber em seu endereço ou ainda, retirar em uma das agências do órgão.





O diretor de Veículos, Arioldo Centurião Júnior, explica que após o avanço dos serviços digitais pelo qual o órgão tem passado, está cada vez mais simples licenciar o veículo, sem sair de casa. “Por conta da pandemia da Covid-19, é mais seguro e eficiente realizar os serviços em formato digital. Essa é somente uma das facilidades que o Detran tem oferecido aos clientes”, finaliza.





Além do licenciamento, por meio do Novo Portal de Serviços – Meu Detran, é possível realizar a comunicação de venda de veículos, renovação de habilitação, entre outros serviços. Acesse www.meudetran.ms.gov.br





Como licenciar o veículo sem sair de casa:





Insira o número da placa e Renavam do seu veículo, logo após, o número e código do CRV (Certificado de Registro de Veículo), além de informar os caracteres de ativação. Pronto, baixe o licenciamento em download e imprima quantas vezes quiser.