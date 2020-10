BATAGUASSU| TRE-MS aprova primeiro candidato à prefeitura, nas eleições 2020

A cidade conta com apenas dois candidatos a prefeito.

Candidato a prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) ©Reprodução facebook

O município de Bataguassu, distante 270 quilômetros de Campo Grande, tem sua primeira candidatura a prefeito deferida pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) . Akira Otsubo, candidato pelo MDB é o primeiro nome aprovado.





O outro candidato na corrida pela prefeitura do município, Dennis Thomazini, do PSDB, ainda está esperando o julgamento da justiça eleitoral.





A publicação está no Mural Eletrônico do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), desta sexta-feira (16). O deferimento foi assinado pelo Juiz da 6ª Zonal Eleitoral de Bataguassu, Cezar Fidel Volpi.