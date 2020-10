AUXÍLIO EMERGENCIAL| Saque da parcela é liberado para nascidos em novembro e grupo do Bolsa Família

Os valores R$ 300 a R$ 600 serão pagos nesta 5ª feira pela Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal libera nesta quinta-feira (dia 22) saque do auxílio emergencial para dois grupos: nascidos em novembro e beneficiário do Bolsa Família que tem o cartão NIS (Número de Identificação Social) terminado em 4. Os valores vão de R$ 300 a R$ 600.





Os aniversariantes de novembro receberam depósito do auxílio emergencial em poupança digital no ultimo dia 28 de setembro. Agora, pode sacar o dinheiro ou transferir para conta corrente em outro banco.





O cronograma da sétima parcela aos beneficiários do programa Bolsa Família, sendo a segunda com valor de R$ 300, vai até o dia 30, de acordo com o número do cartão NIS.





A cada depósito em poupança digital, o benefício pago pelo governo federal também pode ser movimentado por meio das maquininhas, que estão presentes em pontos comerciais de Mato Grosso do Sul.





