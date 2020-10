AUXÍLIO EMERGENCIAL| Inscritos com NIS final 6 recebem segunda parcela de R$ 300

As outras duas parcelas serão pagas em novembro e dezembro

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (26) o pagamento da segunda parcela de R$ 300 do auxílio emergencial a inscritos no Bolsa Família cujo NIS (Número de Inscrição Social) termina em 6. No total, serão pagos R$ 420,2 milhões a 1,6 milhões de beneficiários.





Para quem recebe o Bolsa Família nada muda. O recebimento do Auxílio Emergencial Extensão atende aos mesmos critérios e datas do benefício regular. O cartão do programa pode ser utilizado nos terminais da Caixa, lotéricas e correspondentes Caixa.





Se o valor do Bolsa Família for igual ou maior que R$ 300,00 ou R$ 600,00 (em caso de mãe chefe de família), o beneficiário receberá o valor do Bolsa Família, sempre privilegiando o benefício de maior valor.