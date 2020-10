AUXÍLIO EMERGENCIAL| Caixa paga 7ª parcela a 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família

O calendário de pagamentos do Bolsa Família segue a ordem do dígito final do número do NIS

Parcela está sendo paga aos cadastrados no aplicativo e site do auxílio

A CEF (Caixa Econômica Federal) paga hoje (23) a sétima parcela do auxílio emergencial de R$ 300 e R$ 600 para mães chefes de família, em recursos aos beneficiários do Bolsa Família.





O calendário de pagamentos do Bolsa Família segue a ordem do dígito final do número do NIS, habitual do programa. Nesta sexta, recebem 1,6 milhão de beneficiários com NIS de final 5 e assim por diante.





A sexta parcela está sendo paga aos cadastrados no programa via Cadastro Único, aplicativo e site do auxílio emergencial. Esses vão receber as demais parcelas do auxílio e extensão de R$ 300 de acordo com calendário dos ciclos criados pelo Ministério da Cidadania.





O governo manteve o sistema de pagamentos e saques por ciclos e por mês de nascimentos dos beneficiários, mas alterou os ciclos 3 e 4 e criou os ciclos 5 e 6. O calendário de depósitos vai até 29 de dezembro e o de saques e transferências vai até 27 de janeiro de 2021.





Por Silvia Frias