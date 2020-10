AUXÍLIO EMERGENCIAL| Caixa deposita hoje parcela para aniversariantes em março

Este depósito faz parte do ciclo 3 feito aos não inscritos no pagamento do Bolsa Família

A Caixa deposita nesta hoje (7) nova parcela do auxílio emergencial, que pode ser de R$ 600 ou de R$ 300, dependendo de quando o beneficiário teve seu cadastro aprovado. Este depósito faz parte do ciclo 3 e os pagamentos são para os aniversariante de março que não estão inscritos no Bolsa Família.

A Caixa chama de ciclo cada calendário em que todos os beneficiários (exceto os do Bolsa Família) recebem pelo menos uma parcela. A cada ciclo há dois cronogramas, ambos levando em conta a data de nascimento do beneficiário.

O dinheiro depositado hoje, por enquanto, fica disponível apenas para transações digitais no aplicativo Caixa Tem. Saques e transferências serão liberados em 14 de novembro. Quem recebeu a 1ª parcela do auxílio em abril deve chegar agora à 6ª parcela, chegando já no valor reduzido para R$ 300, ou R$ 600 para mulheres chefes de família.

Pessoas que começaram a receber depois, entre maio e julho, ainda receberão uma das cinco primeiras parcelas. Portanto, o valor continua sendo R$ 600 (ou R$ 1.200 para mulheres chefe de família).

Por Silvia Frias