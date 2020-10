AUXÍLIO EMERGENCIAL| 3,6 milhões de pessoas recebem parcela nesta sexta-feira (16)

Neste sábado (17) não haverá pagamento de auxílio emergencial, mas será liberado o saque do FGTS para trabalhadores nascidos em julho e agosto

©Agência Brasil

Nesta sexta-feira (16), a Caixa Econômica Federal deve depositar novas parcelas do auxílio emergencial para 3,6 milhões de pessoas nascidas em julho. Ao todo serão 1,3 milhão de beneficiários que receberão da 1ª à 5ª parcela de R$ 600 e outros 2,3 milhões a primeira parcela extra de R$ 300.





O saque em dinheiro para esse grupo será liberado em 26 de novembro.





Auxílio emergencial: sábado não haverá pagamento





Neste sábado (17) não haverá pagamento de auxílio emergencial, mas será liberado o saque do FGTS para trabalhadores nascidos em julho e agosto.





Na segunda-feira (19), o auxílio volta a ser pago para o grupo do Bolsa Família, que começa a receber a segunda parcela extra de R$ 300.





Para os beneficiários que recebem em depósito nesta sexta, o valor pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem.





O auxílio emergencial foi pago a 67,7 milhões de pessoas, num total de R$ 226,4 bilhões desde abril. De três parcelas, o benefício passou para cinco de R$ 600 cada e R$ 1.200 no caso de mãe chefe de família. Posteriormente foram definidas mais quatro parcelas de R$ 300 até dezembro.





Mas só vão receber a extensão do auxílio aqueles que se enquadram nos novos requisitos estabelecidos. Com isso, deixaram de ganhar o benefício extra 21 milhões de pessoas, ou seja, 56% do total de 48 milhões elegíveis para as cinco parcelas de R$ 600.





Veja o calendário de pagamento

Ciclo 2: quem recebe da 1ª à 5ª parcela de R$ 600.

Ciclo 3: quem recebeu a primeira parcela em abril e passa a ganhar a extra de R$ 300; também inclui aqueles que estão recebendo as demais parcelas de R$ 600.

Ciclo 4: aqueles que receberam a primeira em maio e passam a ganhar a extra.

Ciclo 5: beneficiários que receberam a primeira parcela em junho.

Ciclo 6: receberam a primeira parcela do benefício em julho.

Ciclo 2 -Saque em dinheiro

20 de outubro- nascidos em outubro

22 de outubro- nascidos em novembro

27 de outubro- nascidos em dezembro

Ciclo 3 – Crédito em poupança digital

16 de outubro – nascidos em julho

21 de outubro – nascidos em agosto

25 de outubro – nascidos em setembro

28 de outubro – nascidos em outubro

29 de outubro – nascidos em novembro

1º de novembro – nascidos em dezembro

Para o ciclo 4

30 de outubro – nascidos em janeiro

4 de novembro – nascidos em fevereiro

5 de novembro – nascidos em março

6 de novembro – nascidos em abril

8 de novembro – nascidos em maio

11 de novembro – nascidos em junho

12 de novembro – nascidos em julho

13 de novembro – nascidos em agosto

15 de novembro – nascidos em setembro

16 de novembro – nascidos em outubro

18 de novembro – nascidos em novembro

20 novembro – nascidos em dezembro

Ciclos 3 e 4 – Saque em dinheiro

7 de novembro – nascidos em janeiro e fevereiro

14 de novembro – nascidos em março

21 de novembro – nascidos em abril e maio

24 de novembro – nascidos em junho

26 de novembro – nascidos em julho

28 de novembro – nascidos em agosto e setembro

1º de dezembro – nascidos em outubro

5 de dezembro – nascidos em novembro e dezembro

Ciclo 5 –Depósito em conta digital

22 de novembro – nascidos em janeiro

23 de novembro – nascidos em fevereiro

25 de novembro – nascidos em março

27 de novembro – nascidos em abril

29 de novembro – nascidos em maio

30 de novembro – nascidos em junho

2 de dezembro – nascidos em julho

4 de dezembro – nascidos em agosto

6 de dezembro – nascidos em setembro

9 de dezembro – nascidos em outubro

11 de dezembro – nascidos em novembro

12 de dezembro – nascidos em dezembro

Para o ciclo 6

13 de dezembro – nascidos em janeiro e fevereiro

14 de dezembro – nascidos em março

16 de dezembro – nascidos em abril

17 de dezembro – nascidos em maio

18 de dezembro – nascidos em junho

20 de dezembro – nascidos em julho e agosto

21 de dezembro – nascidos em setembro

23 de dezembro – nascidos em outubro

28 de dezembro – nascidos em novembro

29 de dezembro – nascidos em dezembro

Ciclos 5 e 6 – Saque em dinheiro

19 de dezembro – nascidos em janeiro e fevereiro

4 de janeiro – nascidos em março

6 de janeiro – nascidos em abril

11 de janeiro – nascidos em maio

13 de janeiro – nascidos em junho

15 de janeiro – nascidos em julho

18 de janeiro – nascidos em agosto

20 de janeiro – nascidos em setembro

22 de janeiro – nascidos em outubro

25 de janeiro – nascidos em novembro

27 de janeiro – nascidos em dezembro





Por: FRANCISCO BRITTO





