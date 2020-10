Assembleia aprova moção de pesar pela morte de Pierre Adri

Jornalista morreu na última terça-feira (29)

Pierre Adri completaria 50 anos de jornalismo em abril de 2021 Durante a sessão desta quinta-feira (01.10), os deputados estaduais aprovaram uma moção de pesar pela morte do jornalista, advogado, leiloeiro e ex-vereador, Pierre Adri, na terça-feira (29.09). De autoria de João Henrique Catan (PL), o manifesto será enviado em nome da Alems (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul).





Ele faleceu por complicações cardiorrespiratórias em decorrência de diabetes. Pierre Adri também atuava como leiloeiro e era responsável por diversos certames em Mato Grosso do Sul.





No site oficial, consta que ele atuava há 27 anos no ramo, realizando leilões para órgãos Públicos Federal, Estadual, Municipal, Autarquias, Judiciário e Particulares. Ele deixou esposa e quatro filhos.





Familiares e amigos se despediram em velório realizado ontem, quarta-feira (30.09). O velório foi encerrado às 9h30 no cemitério Jardim das Palmeiras, no Jardim Seminário. Assim, durante a despedida, foram feitas várias homenagens ao jornalista, com canções e orações.





A Câmara Municipal de Campo Grande também lamentou a perda de seu ex-membro. Em nota, informou que durante a sessão ordinária de terça-feira, “os vereadores fizeram um minuto de silêncio pelo falecimento e moção de pesar, em nome da Casa de Leis, aos familiares de Pierre Adri. Em sinal de respeito, em homenagem e reconhecimento aos serviços prestados a Campo Grande, as bandeiras na sede do Legislativo estarão hasteadas a meio mastro”.