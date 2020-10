ARTIGO| Seja a melhor versão de você mesmo!

Autor: Wilson Aquino*

Uma das grandes belezas dadas ao homem é sua capacidade de pensar, refletir e mudar seus conceitos e procedimentos para seguir bem o caminho que o conduz ao crescimento e aperfeiçoamento pessoal, profissional e espiritual. Entretanto, ambição, orgulho, egoísmo... são obstáculos ao uso correto desse poder.





O homem é dotado também de um incrível senso de certo e errado. Tanto que, ao final do dia, depois de refletir sobre seus atos e ações, é capaz de se arrepender de determinados procedimentos e cobrar de si mesmo uma reparação e luta por mudança de postura.





Ocorre que, sem uma boa formação moral e espiritual, alicerçada principalmente nos ensinamentos e mandamentos de Deus, o indivíduo tende a ignorar esses “alertas de consciência” e encontrar “justificativas” para persistir no erro e seguir adiante com ele.





O problema para quem age assim, insistindo no erro, mesmo sabendo que não está certo, mais cedo ou mais tarde terá que colher os amargos frutos dessa persistência. Ou seja, as escolhas que o indivíduo faz são opcionais, mas a colheita pelos seus atos e ações é obrigatória.





Outro problema é que as consequências normalmente são maiores que o recipiente do indivíduo comporta, fazendo transbordar os “frutos amargos” para a família e pessoas mais próximas.





Deus, na sua inquestionável e grandiosa sabedoria, criou o homem e um Plano de Salvação para que ele possa se sobressair da melhor maneira possível a todas as adversidades que a vida lhe impõe. E sua capacidade de refletir e mudar seus atos e ações é sim um instrumento poderoso para que possa sempre evoluir, ser melhor a cada dia.





A forma mais eficaz do homem trilhar o bom caminho da vida, cheio de alegria e prosperidade material e espiritual, é seguindo os ensinamentos de Deus, deixados para todos por intermédio de profetas ao longo da história da humanidade e também pelas Escrituras Sagradas. Além disso, pode contar também com a presença constante do Espírito Santo, deixado na Terra para ajudar e orientar o homem, depois que Cristo retornou à presença do Pai.





Mesmo que o indivíduo ache que não tem jeito de retroceder das escolhas que fez na vida, porque percorreu um longo e tenebroso caminho, consciente de que se enveredou por ele por sua livre e espontânea vontade, ou não, pois pode ter sido iludido, influenciado a entrar nele, mesmo assim, o Plano de Salvação permite retroceder. E o arrependimento é o primeiro passo para isso.





Implica, portanto, dizer que, mesmo um preso pelos maiores crimes – e também aquele criminoso que está solto, impune pelas leis do homem por não ter sido descoberto ou porque está amparado pelo emaranhado de leis existentes no país – o perdão de Deus está sempre à sua disposição. Desde que se dirija a Ele com um coração apertado, um espírito contrito e um joelho disposto a se dobrar em humildade e oração com fé na Salvação. E que promova também toda restituição possível dos erros cometidos.





Basta, portanto, que O busquem arrependidos de seus erros e pecados para então terem o direito de sentir a ação do Senhor no coração e espirito. E esse sentimento é o renascer para um novo caminho de alegria e felicidade pura e duradoura.





E como é gostoso exercer a plenitude desse poder que todos têm de, a cada amanhecer, procurar ser uma pessoa melhor, que valoriza as pessoas, o tempo, a natureza, tudo enfim, e que procura hoje ser melhor que ontem e amanhã, melhor que hoje. Sempre assim!





O indivíduo pode mudar seus atos e ações a começar com um simples bom dia desejado ao seu próximo. Sim! Pois é gratificante um real e sincero comprimento com essas e outras palavras suaves e abençoadas. É bom tanto para quem as recebe como para quem as proferem.





Pode também procurar aperfeiçoar sua condição de ouvinte, com paciência e atenção aos problemas e opiniões alheias; Olhar nos olhos das pessoas demonstrando interesse quando falam, também é importante no processo de melhoria da relação social e familiar.





Simples atitudes como essas, de honestidade, bondade e caridade no dia a dia, podem fazer uma enorme diferença não só na vida do indivíduo, mas também na vida de todos à sua volta. Por isso é importante seguir esse conselho: Seja a melhor versão de você mesmo.





*Jornalista e Professor