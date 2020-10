Aprovado projeto do deputado Antônio Vaz, que inclui o tema empreendedorismo nas escolas

Agora as escolas do sistema público do estado do Mato Grosso do Sul passarão a contar com o tema empreendedorismo como conteúdo transversal no currículo escolar. O Projeto de Lei do deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos) foi aprovado e se tornou Lei 6.552/2020.

Conforme Vaz, o intuito da inclusão é introduzir o empreendedorismo aos jovens pela abordagem do desenvolvimento de habilidades e competições para sua absorção no mercado de trabalho.

“O ensino médio é a preparação básica para o trabalho e a cidadania do aluno, em relação a inclusão do tema devemos destacar que incorporar temas transversais não significa, em absoluto, criar novas disciplinas, tendo em vista que, os objetivos dos temas transversais devem ser incorporados nas áreas ditas já existentes e no trabalho educativo da escola” afirma o parlamentar.

