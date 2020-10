APAE de Itaporã recebe veículo por meio de emenda do deputado Gerson Claro

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) recebeu um veículo para transporte de alunos e funcionários, fruto de emenda do deputado estadual Gerson Claro (Progressistas), líder do Governo na Assembleia Legislativa.





A emenda, no valor de R$ 60 mil, possibilitou a compra de um veículo Chevrolet modelo Spin. Segundo Antônio Carlos Brandina, presidente da instituição, o carro chegou em uma hora muito oportuna, e vai fazer o diferencial no dia a dia dos atendidos pela APAE.





“Além do atendimento interno, temos alguns projetos de assistência à família, pois dependemos deles para que a assistência tenha prosseguimento também em casa. Para isso, disponibilizamos profissionais na área de assistência social, psicólogos, para que façam essas visitas e esse carro será bastante útil nessas situações”, detalhou.





Além disso, conforme Brandina, o veículo servirá ainda para a locomoção de diretores e professores para reuniões e simpósios.





“Esse carro vem preencher toda essa necessidade. Foi uma atitude louvável do deputado e nós só temos a agradecer”, arrematou.





Hoje, a APAE de Itaporã atende 85 crianças com atividades multidisciplinares, que vão desde a estimulação precoce até a alfabetização, passando por trabalhos profissionalizantes, cursos de informática, além de um trabalho amplo na área de saúde.





“Temos tratamentos como fisioterapia, fonoaudiologia, onde conquistamos resultados muito gratificantes com as crianças”, comentou.





O deputado Gerson Claro, que é nascido em Itaporã, comemorou mais essa conquista para o município.





“É muito gratificante ver nosso mandato colaborando com uma área tão importante quanto a assistência social. Seguimos com nosso trabalho sempre à disposição do município”, finalizou, destacando a atuação do vereador Lindomar de Freitas na articulação para liberação do recurso.





Por: Fernanda Fortuna