Andressa Urach abandona igreja e diz que foi mais usada que na prostituição

Além de pedir suas doações de volta, Andressa diz que pegou "ranço" da igreja

“Fui excluída de grupos fazendo eu me sentir como se eu tivesse 'demônios' por deixar de fazer parte da instituição”, disse Andressa.

Mais um capítulo de Andressa Urach bombou na internet. Na madrugada desta sexta-feira, a modelo que já foi Miss Bumbum fez um desabafo em seu Instagram sobre as críticas que recebeu da comunidade evangélica após voltar trabalhar como modelo, ela ainda contou que “pegou” ranço da igreja evangélica e pediu todo seu dinheiro de volta.





“Gente, eu não escondo nada de ninguém. Nos últimos meses passei por uma decepção tão grande, que não consegui nem estudar, vou ter que trancar a faculdade de jornalismo, pois não tenho cabeça para pensar sobre isso. Dediquei meus últimos seis anos da minha vida para Jesus, como todos sabem, mas acabei me sentindo como um objeto descartável, nunca me senti assim, nem no tempo da prostituição", declarou em sua rede social.





Andressa deu continuidade ao relato dizendo que tem fé, mas reclamou dos religiosos. “Fui excluída de grupos fazendo eu me sentir como se eu tivesse 'demônios' por deixar de fazer parte da instituição”, lamentou.





A modelo ainda relembrou quando ficou internada, em estado grave, após complicações por colocar hidrogel no corpo. “Mas, graças a Deus, no hospital em 2014 estive de frente com a morte e passei por uma experiência pessoal com Deus e sei que Jesus é vivo. [...] A questão em pauta é: amo a igreja, mas não consigo mais ir na igreja, peguei ranço, pois falam que, uma vez afastados, ficamos sete vezes piores do que quando chegamos. Então, não quero ficar ouvindo isso! Isso está me fazendo mal. Não quero e não vou voltar a ser quem eu era”, afirmou.





Ela ainda destacou que está voltando com os tratamentos psiquiátricos por ser uma “uma boderline controlada”. “Enquanto estava na igreja estava tudo sobre controle, mas agora que não estou mais indo na igreja, voltei a tomar uns remédios para me acalmar e controlar minhas crises de ansiedade que voltaram essa segunda-feira. E preciso controlar minha impulsividade e principalmente a minha raiva”.





Por fim, Andressa disse que pediu todas as doações que fez a igreja, mas ainda não obteve retorno. “Conversei amigavelmente com a igreja para eles me devolverem as doações que fiz nos últimos anos, mas infelizmente não tive retorno ainda, não queria entrar na justiça.





Mas não estou bem, estava vulnerável na época e não pensei no futuro do meu filho e muito menos no meu”, finaliza.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS/LADO B

Por: Thailla Torres