ALEMS| Três projetos estão na pauta da Ordem do Dia desta terça-feira (27)

Em segunda discussão, deve ser analisado pelos parlamentares da ALEMS o Projeto de Lei 161/2020 , de autoria do deputado Barbosinha (DEM), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3.945, de 04 de agosto de 2010 , o Dia Estadual do Escrivão a ser comemorado anualmente, no dia 05 de novembro.