ALEMS| Pautados para a Ordem do Dia desta quinta-feira quatro projetos

Em redação final, está prevista a análise do Projeto de Lei 11/2020 , de autoria do Poder Judiciário, que modifica e acrescenta dispositivos à Lei 3.310, de 14 de dezembro de 2006. A matéria prevê a criação de indenização por serviços realizados durante as férias, e esta indenização por necessidade de serviço ocorrerá sempre a critério do presidente do Tribunal de Justiça, com anuência do trabalhador, observada também a disponibilidade financeira do órgão.