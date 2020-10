- Jornal Correio MS

ALAN SUPREENDE





O CANDIDATO Alan Guedes, presidente da Câmara Municipal de Dourados, surpreende nas pesquisa de intenção de voos publicadas até aqui. A última, do Datamax, de Campo Grande, mostra ele em segundo lugar “na cola” de Barbosinha, candidato do DEM e que tem o apoio go governador Reinaldo Azambuja.





NA COLA!





Concorrendo pelo Progressistas (PP), Alan aparece com 22% das intenções de votos contra 33% de Barbosinha (DEM). O fator que anima o progressista é que sua rejeição é menor que a de seu concorrente.





MAIS DOURADOS





Ainda em Dourados, o terceiro colocado é o candidato João Carlos (PT), 4%. Racib Harb (Republicanos) tem 3%, mesmo percentual de Wilson Matos (PTB). Mauro Thronicke (PSL) aparece com 2% e Jeferson Bezerra (PMN), 1%. “Nenhum deles” soma 9%, branco e nulo, 4%, e não sabe ou não responderam, 19%.





MAIS PESQUISAS





Em Maracaju as pesquisas são meio desencontradas. Se os resultados forem todos certos, a população vai ver dois prefeitos tomando posse no de 1º de janeiro.





QUEREM VOLTAR





Em muitas cidades de Mato Grosso do Sul os eleitores terão como opção nomes de políticos que já governaram os municípios. Em Jateí, na região da Grande Dourados, por exemplo, Eraldo Jorge Leite (PSDB) tenta se eleger prefeito pela quinta vez e fala-se na cidade que dificilmente ele perderá a eleição.





SIDROLÂNDIA





Em Sidrolândia os ex-prefeitos Daltro Fiuza (MDB) e Enelvo Felini (PSDB) também devem travar uma batalha das mais difíceis pra ver quem chega a 15 de novembro vitorioso. O emedebista já administrou a cidade quatro vezes e o tucano duas vezes, tendo sido eleito para um terceiro mandato, mas teve o registro da candidatura cassado e não tomou posse. O duelo promete ser dos melhores entre os dois tradicionais rivais sidrolandenses.





PEDRO GOMES





No extremo-norte do Estado quem tenta renascer pra a política é o ex-prefeito José Mendes Fontoura, o Zé do Mano (PV). Ele foi prefeito no final da década de 1980 e de lá pra cá vem colecionando reveses eleitorais, sem desistir.





MAIS PEDRO GOMES





Na mesma cidade, os ex-prefeitos Vanderley Mota (PSB) e William Luiz Fontoura, do DEM, tentam retornar ao cargo, enquanto que Silvio Carlos Suassuna de Morais, do PSL, filho do ex-prefeito Manoel Morais, também busca o cargo. Na cidade de menos de 10 mil habitantes Roberto Merce do Patriota completa quinteto que tenta a Prefeitura.





CINTRA EM MURTINHO





Em Porto Murtinho quem tenta voltar à Prefeitura é o ex-prefeito Nelson Cintra. Para conseguir a vaga e candidato, ele precisou comandar uma intervenção no Diretório Municipal do PSDB que preferia o atual prefeito Derlei Delevati como candidato à reeleição.





VIVA O PORCO!





O Porco infernal está volta. Que se cuidem os adversários! Viva Porco!