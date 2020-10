Agronegócio disponibiliza plantadeira de mandioca para auxiliar pequenos produtores de Três Lagoas e região

Rica em cálcio, magnésio, fósforo, potássio, vitamina C e carboidratos, a mandioca é um dos principais alimentos da culinária do Estado e está na mesa do três-lagoense.





Para alavancar a produção deste alimento, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), por meio do Departamento de Agronegócio e Desenvolvimento Rural, adquiriu uma plantadeira de mandioca com adubadeira.





O equipamento é mais uma aquisição para fortalecer e dar apoio à produção rural da região de Três Lagoas e colaborar com os pequenos produtores, inseridos no Programa de Agricultura Familiar.





De acordo com a diretora de agronegócio, Amanda Pivotto, a plantadeira de mandioca leva agilidade e praticidade para o produtor. “Muitas vezes o proprietário não pode investir em tecnologias e trabalha manualmente no plantio. Este equipamento reduz o tempo de trabalho e economiza mão-de-obra necessária no trabalho”, explicou.





As ramas fornecidas pelo produtor são colocadas no compartimento da plantadeira que corta as manivas e planta no solo, um processo que pode atingir de 5 a 7 hectares por dia.





SERVIÇO





Pequenos produtores, que são aqueles que possuem áreas de até 140 hectares, podem entrar em contato com o Departamento de Agronegócio e Desenvolvimento Rural, agora localizado na rua Munir Thomé, 949, Centro. Telefone: (67) 3929-9965.





Além da plantadora, o Departamento ainda disponibiliza outros serviços como grade aradora, grade niveladora, calcareadeira, rotoencanteirador e ensiladeira.





JE