Acidente entre carreta, carro e moto deixa 4 feridos na BR-163

As quatro vitimas foram socorridas com muitos ferimentos e levadas para o Hospital Regional de Coxim

Moto e Fiat Uno ficaram parcialmente destruídos com a batida ©Maikon Leal | Coxim Agora

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma carreta, um Fiat Uno e uma motocicleta Honda CB 300 no km 726 da BR-163 em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande, na noite de sábado (17).





De acordo com o site Coxim Agora, o motorista do Fiat Uno tem 43 anos e bateu na traseira da carreta que seguia pela rodovia. No carro também estava um passageiro de 36 anos.





Em seguida, a motocicleta com um casal, um homem de 24 e uma mulher de 22 anos, bateu na lateral do carro atravessado na pista e caíram na rodovia.





Com o impacto da batida a motocicleta e o veículo Fiat Uno ficaram destruídos. Já o condutor da carreta não parou e seguiu viagem.

Frente do Uno ficou destruída com a batida ©Maikon Leal | Coxim Agora

Os quatro ocupantes dos dois veículos ficaram bastante feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e equipe da CCRMS Via e encaminhados ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva.





Equipe da PRF (Policia rodoviária Federal) também esteve no local e parte da rodovia chegou a ser interditada.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Ana Paula Chuva