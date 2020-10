A caminho de balneários, carros colidem e 2 pessoas ficam feridas após capotagem

O acidente, que envolveu veículo Chevrolet Onix e Ford Fiesta, aconteceu na entrada na Reserva Canindé

Ford Fiesta saiu da pista e capotou ©Paulo Francis

Acidente entre carros de passeio deixou pelo menos duas pessoas feridas, na manhã deste domingo (4), na rodovia BR-262, no Indubrasil. Segundo apurado pela reportagem, os ocupantes dos dois veículos seguiam para dia de lazer em balneários próximos a Campo Grande e um dos automóveis capotou após colisão.





O acidente, que envolveu veículo Chevrolet Onix e Ford Fiesta, aconteceu na entrada na Reserva Canindé. Segundo o condutor do Onix, que não quis se identificar, a batida aconteceu no momento em que ele deu seta e iniciou conversão à esquerda para acessar estrada vicinal que dá acesso ao balneário.





“Foi tudo muito rápido, olhei no retrovisor e não tinha ninguém atrás de mim, mas quando fiz a conversão, aconteceu a batida”, revelou o motorista, que estava acompanhado de um amigo.





No outro carro, cinco pessoas. Segundo o motorista, o militar reformado Gerson íris, de 50 anos, ele e a família estavam a caminho de balneário na região do Cachoeirão. Foi o carro conduzido por ele que saiu da pista após a batida e capotou às margens da rodovia.





“Quando percebi que o carro deu uma tombada para o lado e vi que estava para capotar, agarrei meu neto e abracei forte”, destacou.





Os dois ocupantes do primeiro veículo, assim como ciclistas que passaram pelo local, deram suporte as vítimas e ajudaram a desvirar o veículo.





Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço Móvel de Urgência) estiveram no local. Conforme a tenente Rayanne Brum, do Corpo de Bombeiros, as duas pessoas que estavam no Onix não se feriram.





Já no outro carro, duas mulheres, que segundo o condutor seriam sogra e nora, precisaram de atendimento. A esposa do motorista foi socorrida pelos Samu com dores no tórax. Já a nora do casal foi atendida pelos bombeiros com suspeita de fratura no cotovelo. As duas foram levadas para a Santa Casa de Campo Grande.





Devido ao acidente, o trânsito na região apresentou lentidão. Uma das pistas foi interditada.

Corpo de Bombeiros e Samu trabalhando no local ©Paulo Francis