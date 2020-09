Urandir Fernandes discute com autoridades federais o turismo científico na Amazônia

Dakila Pesquisas e a Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal estão em tratativas visando parceria para levantar o acervo cultural e turístico das construções milenares existentes na Amazônia.





Reunião de trabalho neste sentido foi realizada na última sexta-feira dia 11 de setembro entre o secretário Especial de Cultura, Mário Frias, o deputado federal Roberto de Lucena (PODE/SP); a assessora de Imprensa, Camila Cortez e o presidente de Dakila, Urandir Fernandes de Oliveira, quando foram abordados temas ligados ao Caminho do Peabiru e Ratanabá, a antiga capital do mundo.





Estão localizados no coração da Amazônia diversas ruínas e construções que remetem às primeiras civilizações que estiveram na Terra, entre elas a desconhecida Muril que construiu edificações padronizadas em todos os continentes posteriormente relacionadas como templos e fortalezas pelos historiadores.





O Caminho do Peabiru - que na língua tupi, “Pe” tem o significado de caminho e “abiru” gramado amassado e em Irdin (o idioma universal que antecede a primeira língua falada na Terra, a “acadiana”) quer dizer caminho para dentro - são antigos trechos utilizados por diversas civilizações desde muito antes do descobrimento do território americano por países europeus, ligando todo o litoral brasileiro passando por países sul americanos até chegar ao monte Nemrut na Turquia.





Em breve uma comissão de ambas as partes visitará vários pontos da região amazônica para realizar grandioso projeto voltado ao turismo científico e cultural na Amazônia.





