Turismo de MS terá R$ 1,6 milhões de recursos federais

Investimentos foram liberados por intervenção do senador Nelsinho Trad que já conseguiu R$ 95,8 milhões neste ano para os 79 municípios de MS

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conquistou R$ 1,6 milhões de recursos federais para cinco empreendimentos turísticos em Mato Grosso do Sul. Os valores foram liberados pelo Ministério do Turismo para os municípios de Bonito, Costa Rica, Jardim, Nova Andradina e Rochedo. “Após a pandemia, vamos ter pontos atrativos no Estado para movimentar a economia de Mato Grosso do Sul”, comentou o senador Nelsinho Trad.





De acordo com o senador, o município de Bonito foi contemplado com R$ 624 mil para obras de pavimentação nas seguintes ruas: Stardi Carlos Xavier; Vitalina Vargas Machado; Ramão Matos; Darci João Bigaton; Filintro Muller; Olivio Flores e 15 de Novembro, que vão contribuir para a receptividade aos turistas. “O asfalto vai atender a população de Bonito e a todos visitantes que passam pelo município”, disse.





O turismo na região norte, segundo o senador Nelsinho Trad, terá um avanço com a conclusão do empreendimento do Parque Ecológico em Costa Rica. O Ministério do Turismo liberou R$ 355.095,00 para a terceira etapa de obras no parque. “Conseguimos a liberação dos R$ 975 mil previstos no projeto de infraestrutura turística dessa obra, essa foi a última parcela paga. Quando totalmente concluído, o parque de Costa Rica será um dos pontos turísticos mais visitados da região norte”, destacou.





Para o município de Nova Andradina, o senador Nelsinho Trad interveio e obteve a liberação de R$ 365.625,00 para conclusão da infraestrutura e obras do centro de convenções, que recentemente foi inaugurado pela Prefeitura de Nova Andradina. “Todos os valores previstos para esse empreendimento (na ordem de R$ 1.023.750,00) foram liberados pelo Ministério do Turismo. Só faltavam essas duas últimas parcelas: R$ 97.500,00 e R$ 268.125,00, que foram liberadas agora.”





Praças





Jardim e Rochedo terão novas praças. O Ministério do Turismo liberou R$ 195 mil para revitalização da Praça Tancredo Neves e R$ 136 mil para o município de Rochedo, nas obras de revitalização de entrada da cidade e da praça no Bairro José de Souza Brandão. “Estamos trabalhado por todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul em Brasília; além das minhas emendas individuais, trabalho desde o primeiro dia do meu mandato para liberar recursos represados de ex-parlamentares. Tem recurso que estava parado há vários anos, e que estaria perdido se não fôssemos atrás, bater na porta dos ministérios, enviar ofícios e apresentar a documentação necessária. Assim, liberamos R$ 79.502.828,51 em 2019 e, até agora, R$ 95.897.704,92 até o momento”, enfatizou o senador Nelsinho Trad.​