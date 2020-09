TRÊS LAGOAS| Saúde do Município anuncia Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Campanha de Multivacinação

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas estará participando, no período de 05 a 30 de outubro, do calendário nacional da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite (Paralisia Infantil) e da Campanha de Multivacinação, com o objetivo específico de atualizar a carteira de vacinas do maior número possível de pessoas e assim imunizá-las contra uma série de doenças.





Nesse período, a campanha de vacinação estará acontecendo em todas as Unidades de Atenção Básica de Saúde, nos popularmente conhecidos como Postos de Saúde dos Bairros, de segunda-feira a sexta-feira, de acordo com o horário de vacinação de cada unidade.





Esta mesma Campanha de Multivacinação estará acontecendo na Zona Rural de Três Lagoas, no período de 02 a 14 de outubro, em locais e horários já divulgados.





Aderindo à proposta do Ministério da Saúde, o dia “D”, dia de mobilização nacional desta campanha, está agendado para o dia 17 de outubro, sábado, quando todas as Unidades de Saúde estarão abertas, exclusivamente para a vacinação, das 8h às 17h, inclusive o Centro de Especialidades Médicas (CEM) e a UBS do Distrito de Arapuá.