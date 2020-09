TRÊS LAGOAS| Prestação de contas da COVID será tema da Audiência Pública realizada pela SEFIRC do Município

Na próxima quarta-feira (30) a Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (SEFIRC) de Três Lagoas prestará contas do 2º Quadrimestre 2020. Seguindo recomendações do Ministério da Saúde e autoridades, a audiência não será presencial como de costume, mas as informações serão repassadas para a população pelas plataformas digitais.





Entre as informações que a população terá acesso, estará o aumento da arrecadação em 14,25% em razão de repasses oriundos do Governo Federal de ações de combate a COVID-19 e também o auxílio financeiro.





“O auxílio financeiro com certeza contribuiu para que mantivéssemos as contas em dia, da folha de pagamento e dos fornecedores, e dar continuidade nas ações que já estavam no nosso planejamento dando prioridade para a saúde, educação e infraestrutura. Se não fosse isso, a arrecadação seria em torno de 1,15% de recursos próprios, ou seja, fonte zero”, disse a secretária da pasta, Soyla Garcia.





Na audiência pública do dia 30, além da prestação de contas quadrimestral da execução financeira, será apresentada ainda a prestação de contas da COVID-19.





“Em resumo, detalharemos para a população todas as receitas que foram arrecadadas das esferas federal, estadual e municipal, como também todas as despesas executadas”, finalizou.





AUDIÊNCIA PÚBLICA ONLINE





No dia 30 de setembro, às 08h, será publicado no Portal Oficial do Município a apresentação das informações da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2020.





Os interessados poderão consultar os documentos realizando “download” dos mesmos no seguinte endereço: www.treslagoas.ms.gov.br e enviando questionamentos para esclarecimentos das informações através do e-mail: reinaldo.anjos@treslagoas.ms.gov.br , até às 12h desse dia (30).