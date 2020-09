TRÊS LAGOAS| Iluminação LED chega à várias ruas e avenidas da cidade

Aos poucos, as ruas e avenidas de Três Lagoas recebem melhoria e modernização do Sistema de Iluminação Pública, pela Prefeitura Municipal. Após concluir a instalação de luminárias LED nos bairros Jupiá e Vila Piloto, chegou a vez das principais ruas do perímetro urbano receber essa nova iluminação.





As ruas recém modernizadas com tecnologia LED são Avenida Capitão Olinto Mancini, Maria Guilhermina Esteves, João Arinos, João Gonçalves de Oliveira, Protázio Garcia Leal, melhorando o conforto visual dos munícipes e visitantes que venham trafegar nestes logradouros.





No momento a implantação das melhorias está sendo realizada nas ruas 15 de Junho, Coronel João Filgueiras, Avenida Aldair Rosa de Oliveira (Lagoa Maior), restante da Ranulpho Marques Leal, Avenida Antônio Trajano e em torno da Primeira Lagoa.





Outro trecho contemplado com LED é o canteiro central da BR-158, nas proximidades do acesso ao Aeroporto Municipal “Plinio Alarcon”.