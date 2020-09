TRÊS LAGOAS| Covid-19: Município tem 28 novos casos positivos e chega a 12 mil testes realizados neste sábado (12)

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou o Boletim Epidemiológico COVID-19 deste sábado (12).





Mais 28 casos foram confirmados como positivos hoje. Não foram registrados novos recuperados da doença hoje.





No hospital estão 22 pessoas, 07 confirmados em UTI pública, 05 em UTI privada, 03 em enfermaria pública e 03 em enfermaria privada. Entre os suspeitos, 01 está em enfermaria pública, 03 em enfermaria privada e 01 em UTI pública. Entre os casos que estão em isolamento hospitalar, 05 são de outras cidades e não entram no Boletim de Três Lagoas como positivos, mas constam no número de leitos ocupados.





Portanto, Três lagoas chegou a 12006 notificações, destes, 1592 foram confirmados e 10414 deram negativo. Entre os positivos, 1174 já se recuperaram da doença e 24 foram a óbito, então o número de casos ativos subiu para 394.