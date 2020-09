TRÊS LAGOAS| Coronavírus: Dentistas, Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal do Município são orientados sobre Biossegurança

Em tempos de evidência da pandemia do Coronavírus, a Coordenação de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas realizou cursos de capacitação, orientações e atualização de conhecimentos teóricos e práticos sobre “Biossegurança em tempos de COVID-19”.





Participaram desta importante iniciativa, nos períodos matutino e vespertino, nos meses de julho e agosto, as equipes de Saúde Bucal, formadas por cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares de Saúde Bucal da SMS.





Como ressaltou a coordenadora de Saúde Bucal, cirurgiã-dentista Acácia Gimenez Barreto, todos estes profissionais da Saúde Bucal estão devidamente capacitados e têm consciência da importância da observância das normas de Biossegurança em seus ambientes de trabalho, no caso, os consultórios dentários.





No entanto, em tempos de pandemia da COVD-19, “se fez necessário a atualização dos conhecimentos e práticas, baseadas nas Notas Técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), da Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul (SES/MS) e nos artigos científicos com estudos atuais sobre o tema”, explicou Acácia.





Muitos dos conceitos abordados, como técnicas de higienização das mãos, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), preparo do ambiente, do paciente, do profissional e instrumental, já faziam parte da rotina de trabalho dos profissionais, porém em virtude da COVID-19, houve necessidade de reforçar as práticas de Biossegurança, para minimizar o risco de contaminação durante os atendimentos odontológicos.





As capacitações foram realizadas na sede do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul (CROMS), no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e na sala de reuniões do prédio anexo ao Hemosul.





Os profissionais foram divididos em turmas menores, de modo a evitar aglomerações, cumprindo as recomendações dos Decretos Municipais referentes aos cuidados frente ao novo Coronavírus.





Com apoio da Coordenadora de Saúde Bucal, Acácia Gimenez Barreto, e também da cirurgiã-dentista Eliane Iguchi Nicolau, o curso de capacitação foi ministrado pelas cirurgiãs-dentistas e servidoras municipais: Ana Paula Ayala de Macedo Calanzani, Denise de Freitas Abud, Juliana dos Santos Pereira Cavaretto Costa, Kelly Regina Torres da Silva e Michela Melissa Duarte Seixas Sostena.





Biossegurança em Odontologia, como explicam os profissionais desta área da Saúde, é o conjunto de procedimentos, que devem ser normalmente adotados como hábitos nos consultórios de saúde bucal, com o objetivo de dar segurança ao paciente, ao dentista e à sua equipe dos riscos de contaminação biológica.