TERENOS| Saci sai na frente e marca convenção do PP para dia 13

O vereador Assis Alves de Almeida, o Saci, saiu na frente de seus concorrentes na disputa pela Prefeitura Municipal de Terenos e confirmou a convenção de seu partido o Progressistas (PP) para o dia 13 de setembro quando seu nome será confirmado como candidato à sucessão municipal.





A reunião foi realizada em uma chácara de propriedade do vereador Saci e serviu para mostrar a união do grupo que apoia a retomada do desenvolvimento de Terenos que virá com a eleição de um candidato com novas propostas administrativas.





Saci é um dos vereadores mais experientes de Mato Grosso do Sul, cumprindo atualmente seu nono mandato de vereador e já tendo exercido a Presidência da Câmara Municipal em várias ocasiões, o que lhe acresce ao currículo experiência no âmbito administrativo.





A reunião serviu, também, para pré-definir uma chapa de candidatos a vereadores e vereadoras capaz de dar suporte ao projeto administrativo que o PP tem para apresentar a população terenense.





Estiveram presentes no encontro as seguintes lideranças políticas, empresariais e comunitárias que apoiam Saci para prefeito de Terenos: Caco, Neto, Luizão, Latinha; Abel; Melancia; Rosa jatobá; Selma do Indubrasil; Marina; Cida do conselho; Rafael; Antônio Motta; Edgar Paraguai e o atual presidente da Câmara, vereador Xiru.





Na Convenção marcada pelo Diretório Municipal do PP de Terenos no dia 13, além da chapa com Saci para prefeito e os candidatos a vereador e a vereadora, os convencionais devem decidir também a aprovação de coligação com outras outros partidos dos quais um poderá indicar o (a) candidato (a) a vice-prefeito (a).