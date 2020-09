Terça-feira será mais um dia de umidade relativa do ar baixa e calor de 40ºC

A previsão para Mato Grosso do Sul é de céu parcialmente nublado em todas as regiões sem expectativa de chuva no Estado





O dia na em Campo Grande amanheceu com céu aberto em Campo Grande com temperatura amena, mas no decorrer do dia os termômetros aumentam e a máxima chega a 35ºC. A previsão para Mato Grosso do Sul é de céu parcialmente nublado em todas as regiões sem expectativa de chuva no Estado. O dia será de calor no Estado com máxima de 40ºC.





A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em todas as regiões do Estado. A variação está estimada entre 15% a 80% ao longo do dia. Há previsão ainda de vento fraco a moderado em todos os municípios de MS. Temperaturas levemente mais baixas no extremo oeste Estado (nas regiões de Anastácio, Aquidauana, Dois Irmão do Buriti).





Em Porto Murtinho, a máxima será de 30ºC, Dourados e Ivinhema 35ºC, Corumbá 33ºC, Ivinhema 35ºC, Três Lagoas, Chapadão do Sul e Paranaíba 36ºC, Sonora, Sete Quedas e Jardim 38ºC, Miranda 39ºC e Aquidauana 40ºC.





Os próximos dias serão de grande amplitude térmica (frio ao amanhecer e calor durante à tarde) e sem expectativa de chuva em MS. Espera-se que a umidade relativa do ar fique abaixo de 30% à tarde com picos mínimos abaixo de 20% no período, situação considerado estado de atenção com tendência para alerta. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o ideal para a saúde humana é índice acima de 60%.