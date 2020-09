Sexta-feira será de calor de 44ºC com previsão de chuva isolada em MS

A umidade relativa do ar ficará com índices baixos em todos os municípios com variação estimada entre 15% a 75% ao longo do dia

A previsão para Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (18) é de céu parcialmente nublado em todas os municípios. Há expectativa de chuva isoladas para o sul do Estado (região de Dourados) e centro (Campo Grande). O dia será de muito calor no Estado com máxima de 44ºC.





A umidade relativa do ar ficará com índices baixos em todos os municípios com variação estimada entre 15% a 75% ao longo do dia. Os valores menores serão registrados nas regiões de Sonora, Sidrolândia e Três Lagoas. Há possibilidade de vento fraco a moderado em todo MS.





Na Capital, céu amanheceu com muitas nuvens e também a fumaça. Tanto que o sol demorou a aparecer (veja nas imagens). A previsão é de nebulosidade para o período da manhã e tarde. A temperatura máxima será de 33ºC e umidade relativa do ar variando entre 65% e 20%. Há possibilidade de chuva isolada à noite.





Em Coronel Sapucaia, a máxima será de 33 ºC, em Bela Vista 35ºC, em Dourados 37ºC, em Rio Brilhante 38ºC, em Nova Andradina, São Gabriel, Sidrolândia, Chapadão do Sul 40ºC, em Três Lagoas e Paranaíba 41ºC, em Selvíria 42ºC, em Coxim 43ºC, em Sonora e Corumbá 44ºC. Nesta reta final do Inverno, que termina na próxima terça-feira (dia 22), a previsão é de que a chuva volumosa chegue até o fim de semana.