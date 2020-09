Senador Nelsinho Trad se reúne com vice-presidente Mourão para reativar Parlamento Amazônico

O senador Nelsinho Trad se reuniu ontem (2) com o vice-presidente Hamilton Mourão para tratar da reativação do Parlamento Amazônico. "Temos que assumir a narrativa sobre a região e demonstrar as ações do Brasil para o controle e preservação do ecossistema. O Parlamento Amazônico vai ajudar nessa missão", enfatizou o senador.





Em conversa com Mourão, o senador Nelsinho Trad recordou as ações desenvolvidas para reativar o Parlamento Amazônico. "Em dezembro, oito embaixadores dos países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica me convidaram a assumir essa reativação, demonstrando a necessidade de retomada desse diálogo", disse.





Com esse compromisso, em fevereiro, o senador Nelsinho Trad participou da reunião formal da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA )e sugeriu que a reunião dos Parlamentos que reativaria o Parlamaz acontecesse em 21 de maio, em Brasília. A proposta foi aceita pelos representantes. O senador programou ida em abril ao Peru, Equador e Colômbia para conversar com os Presidentes dos Parlamentos pessoalmente e unir todos nessa causa. No entanto, as duas iniciativas tiveram de ser adiadas em razão da pandemia.





Mas, o projeto continuou sendo discutido pelo senador Nelsinho Trad. Em julho, ele participou de reunião dos presidentes dos Parlamentos latino-americanos e falou sobre o tema. Em agosto, enviou carta aos presidentes dos Parlamentos para retomar as agendas, de maneira on-line.





Após ouvir o senador, o vice-presidente também defendeu a união de esforços em prol das ações de preservação da Amazônia e a melhor divulgação para a sociedade dessas iniciativas e respectivos resultados.