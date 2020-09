Senador Nelsinho Trad garante R$ 13,1 milhões para obras de asfalto em Sidrolândia

Vinte ruas do município terão drenagem e pavimentação

O senador Nelsinho Trad (PSD) conseguiu a aprovação de R$ 13, 1 milhões, do Programa Avançar Cidades, para obras de pavimentação e drenagem de 80 metros quadrados em Sidrolândia. O convênio foi assinado nessa terça-feira entre o prefeito de Sidrolândia, doutor Marcelo Ascoli, e a Caixa Econômica Federal. “Hoje estou comemorando pela conquista de Sidrolândia”, compartilhou o senador Nelsinho Trad.





De acordo com o prefeito de Sidrolândia, esse investimento vai movimentar a economia do município, será um marco para Sidrolândia e vai beneficiar centenas de famílias. “Agradeço o senador Nelsinho Trad pela dedicação que teve por MS, por Sidrolândia, nessa política pública. Serão muitas quadras e ruas asfaltadas em Sidrolândia”, enfatizou doutor Marcelo Ascoli.





Vinte ruas serão pavimentadas. A via Shoyshi Arakaki entre a Rua Tiradentes até o final do Jardim Paraíso, Rua General Pinho entre a Rua Tiradentes e a Rua Dr. Costa Marques (Jardim Paraíso), Rua Dr. Costa Marques entre a Rua General Pinho e a Rua João Maria Barbosa Nantes (Jardim Paraíso), Rua Dr. Manoel Murtinho entre a Rua Thomaz da Silva França e a Rua Thomás Cáceres (Pindorama), Rua Dr. Costa Marques entre a Rua Prudente de Moraes e a Rua Thomás Cáceres (Pindorama), Rua Diogo Cunha entre a Rua Diogo F. Stefanello e a Rua Targino de Souza Barbosa (Cascatinha).





Também serão pavimentadas as ruas Adriano Ximenes (Jardim Petrópolis), Ponta Porã entre a Rua Rio Grande do Norte e a Rua Romano Rossato (Santa Marta), Romano Rossato entre a Rua Vitor Barbosa Souza e a Rua Joaquim Antônio da Silva (Jardim do Sul), Rua Rio de Janeiro entre a Rua Vitor Barbosa Souza e a Rua Joaquim Antônio da Silva (Jardim do Sul), Rua Sebastião Lopes Ferreira entre a Rua Romano Rossato e a Rua Rio de Janeiro (Jardim do Sul), Rua Vitor Barbosa de Souza entre a Rua Rio Grande do Norte e a Rua Romano Rossato (Jardim do Sul), Rua Alberto Hortenci entre a Rua Romano Rossato e a Rua Leonel de Souza Brito (Jardim do Sul), Rua Odilon Rosa Nantes entre a Rua Romano Rossato e a Rua Rio de Janeiro (Jardim do Sul), Rua Italo Dal Paz entre a Rua Odilon Rosa Nantes e a Rua Liberalina Ferreira (Jardim do Sul) e a Rua Joaquim Antônio da Silva entre a Rua Romano Rossato e a Rua Rio de Janeiro (Jardim do Sul).





O empreendimento vai atender também as Ruas: Antônio Ferreira da silva, Nélio Saraiva Paim, Antônio Correa Hortenci, Martins Fradick entre a Rua Cuiabá e Rua Ponta Porã (Cascatinha), Rua Cuiabá entre a Rua Diogo Cunha e Antônio Ferreira da Silva (Cascatinha), Ruas: Aurélio de Brito, Antônio Ferreira Almeida, Adelina Ferreira Barbosa, João Marcio Ferreira Terra entre a Rua Nélio Saraiva Paim e Rua Diogo Cunha (Cascatinha) e Rua Nélio Saraiva Paim entre a Rua Presidente Vargas e Rua João Márcio Ferreira Terra (Cascatinha).





“Esse empreendimento é a soma de nossos esforços com o município de Sidrolândia, batalhamos e, finalmente, o financiamento foi aprovado! População de Sidrolândia, conte conosco em Brasília pelo desenvolvimento da região”, destacou o senador Nelsinho Trad.