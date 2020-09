Senado instala comissão para acompanhar incêndios no Pantanal nesta quarta-feira

Parlamentares devem fazer visitas in loco e debates com órgãos ligados à preservação bioma













O Senado vai instalar nesta quarta-feira (16) a Comissão Temporária Externa para acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal. Os três senadores de Mato Grosso do Sul, Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (PSL) e Nelsinho Trad (PSD) integram o grupo.





A instalação está marcada para esta quarta-feira (16), às 16h (horário de Brasília), via reunião remota.





Entre as ações da comissão, os parlamentares vão checar os desdobramentos e providências para evitar novas queimadas, bem como as ações de proteção da fauna e da flora, das populações diretamente atingidas e do impacto na economia da região. O trabalho dos senadores deve correr por meio de visitas in loco, reuniões, debates com os envolvidos, incluindo órgãos federais, estaduais e municipais, ONGs, pesquisadores e especialistas.





O fogo já consumiu mais de 1.450.000 hectares em Mato Grosso do Sul. No município de Alcinópolis, 50% da área do Parque Estadual das Nascentes do Taquari já foi destruído.

Recursos federais





Nesta terça-feira (15), Mato Grosso do Sul recebeu R$ 3,8 milhões do Governo Federal para ampliar as ações de combate aos incêndios florestais que atingem os biomas Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica. Os recursos foram liberados pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em agenda com o governador Reinaldo Azambuja, em Campo Grande.





“O dinheiro será utilizado em contratação de horas de voo e na compra de combustíveis e equipamentos que vão dar aos brigadistas condições de enfrentar os incêndios que acometem o Estado”, explicou o ministro. A destinação do recurso consta em plano de operações aprovado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.





Com o apoio financeiro, o trabalho de combate às chamas que já vinha sendo realizado há mais de 90 dias no Pantanal, será estendido para os biomas da Mata Atlântica e do Cerrado, em especial no Parque Estadual das Nascentes do Taquari, no município de Alcinópolis, que enfrenta situação crítica e já teve 50% de sua área consumida pelo fogo.